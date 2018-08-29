В Греции горел пассажирский лайнер

Сегодня, 12:55

На борту были 875 пассажиров и более 140 членов экипажа


Ночью произошел пожар на одном из пассажирских лайнеров в Греции. Сигнал тревоги поступил через полчаса после того, как корабль вышел из порта Пирей.

На борту были 875 пассажиров и более 140 членов экипажа. Всех эвакуировали. Ехали они на остров Крит. Никто не пострадал. Возгорание потушили сами члены экипажа, впрочем судно решили вернуть в пункт назначения. 

Напомним, зимой африканское судно протаранило десантный корабль из России. "Ямал", который следовал к берегам Сирии, 30 декабря в Эгейском море столкнулся с сухогрузом "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне.

В апреле прошлого года российский корабль пошел на дно после столкновения в Черном море с другим судном. Все члены экипажа судна были эвакуированы турецкими спасателями.

Также  в северной столице РФ произошел неприятный инцидент. Парад транслировался на российских каналах, и видео инцидента уже попало в YouTube.

Стоит отметить, что именно в Питере российский моряки опозорились – корабль врезался в опору моста. Возможно, это даже произошло на глаза у президента РФ Владимира Путина, который присутствовал и поздравлял военнослужащих. Также был на параде и министр обороны Сергей Шойгу.
авария, Греция, пожар, корабль, лайнер
Источник:

"Сегодня"

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