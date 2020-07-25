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В Греции коронавирусом заразились туристы: что случилось

25 июля, 23:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Коронавирусом заразилось 8 туристов

Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 31 человека, до 4 166, умерших за этот период нет. Об этом сообщает министерство здравоохранения Греции, – пишет ТАСС.

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Заметим, что в стране в последние дни начало увеличиваться число завозных случаев инфицирования. "Общее число инфицированных коронавирусом составило 4 166. За сутки оно увеличилось на 31, из них 8 случаев выявлены на пунктах въезда в страну. За сутки никто не умер. В результате общее число смертей от коронавируса в стране с начала пандемии осталось на прежнем уровне — 201 человек. Средний возраст умерших — 76 лет", — говорится в сообщении.

В реанимационных отделениях больниц сейчас находятся 10 человек.

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Добавим, что греческие власти объявили, что люди, прилетающие в Грецию авиарейсами из Болгарии и Румынии с утра 28 июля до 4 августа, должны предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, проведенный за 72 часа до прилета в Грецию.

Раньше сообщалось, что Греция с 1 июня отменила ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны.

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Греция жертвы туристы заболевание коронавирус

Источник: ТАСС

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