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В Греции прошел первый в стране фестиваль близнецов

24 сентября, 06:55

Идея фестиваля была инициирована сестрами-близнецами

/ Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Близнецы со всей Греции собрались в городе Трикала. По словам организаторов, это первая подобная встреча в стране.

Идея была инициирована сестрами-близнецами, владельцами кафе Катериной и Афанасией Фалией, которые заявили, что хотят организовать такое мероприятие, когда они были маленькими детьми.

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Более 172 пар близнецов и шесть групп тройняшек со всей страны, от младенцев до 78 лет, приняли участие в мероприятии. Братьев и сестер попросили одеться в одинаковую одежду.

Видео: Reuters

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Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши.

Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" — в этот день их насчитали 67.

Ранее мы неоднократно писали об австралийских сестрах-серфингистках Коффи. Например, не так давно сестры показали, как помогают друг другу надевать нижнее белье.

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Греция фестиваль близнецы мероприятие тройняшки

Источник: Сегодня

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