В Греции требуют референдум по соглашению с Македонией
В акции протеста принимают участие около 600 тысяч человек
Большинство граждан Греции (около 70%) выступают против ратификации Соглашения с Македонией, требуя провести референдум по этому вопросу.
Такие данные были обнародованы накануне начала обсуждения в греческом парламенте законопроекта о ратификации Соглашения между Грецией и Македонией, сообщает Укринформ.
По предварительным данным, в акции протеста, которая проходит в Афинах перед парламентом Греции с требованием не ратифицировать Соглашение с Македонией, принимают участие около 600 тысяч человек.
Сообщается также, что в манифестации принимают участие и представители зарубежных греческих организаций и объединений, а для доставки протестующих в Афины задействованы около 3-х тысяч автобусов.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Македония не продается", "Македония – это Греция", требуя от президента страны провести референдум по этому вопросу.
Как сообщалось, в понедельник, 21 января, парламент Греции приступит к обсуждению законопроекта о ратификации подписанного летом прошлого года Преспанского Соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.
Ожидается, что голосование по законопроекту о ратификации Соглашения состоится в следующую пятницу, 25 января.
Напомним, 11 января в ходе голосования в Собрании Македонии 81 из 120 депутатов проголосовали за внесение поправок в конституцию. Согласно им, название страны меняется с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония". Соглашение об этом 17 июня подписали главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер заявил, что Македония уже в следующем году станет членом НАТО, если утвердит соглашение с Грецией о смене названия страны.
Ранее мы писали, что Россия пыталась помешать Македонии вступить в НАТО: кому и во сколько это обошлось.
Вы сейчас просматриваете новость " В Греции требуют референдум по соглашению с Македонией". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Протесты в Афинах: в стычках с демонстрантами ранены полицейские
Протестующие бросают в полицию камни, фаеры, обливают краской
Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса
У него были разногласия с экс-министром обороны по соглашению об изменении названия Македонии
Министр обороны Греции ушел в отставку из-за споров о Македонии
Панос Камменос также заявил, что его партия выходит из состава коалиционного правительства
В США отреагировали на решение парламента Македонии по новому названию страны
Название страны меняется с Республики Македония на Республику Северная Македония