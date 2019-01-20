В Греции требуют референдум по соглашению с Македонией

В акции протеста принимают участие около 600 тысяч человек

Фото: AFP

В Греции требуют референдум по соглашению с Македонией //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4de/071/5c44de071d732.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4de/071/5c44de071d732.jpg 2019-01-20T22:46:00+02:00 Евросоюз В акции протеста принимают участие около 600 тысяч человек

Большинство граждан Греции (около 70%) выступают против ратификации Соглашения с Македонией, требуя провести референдум по этому вопросу.

Такие данные были обнародованы накануне начала обсуждения в греческом парламенте законопроекта о ратификации Соглашения между Грецией и Македонией, сообщает Укринформ.

По предварительным данным, в акции протеста, которая проходит в Афинах перед парламентом Греции с требованием не ратифицировать Соглашение с Македонией, принимают участие около 600 тысяч человек.

Сообщается также, что в манифестации принимают участие и представители зарубежных греческих организаций и объединений, а для доставки протестующих в Афины задействованы около 3-х тысяч автобусов.

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Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Македония не продается", "Македония – это Греция", требуя от президента страны провести референдум по этому вопросу.

Как сообщалось, в понедельник, 21 января, парламент Греции приступит к обсуждению законопроекта о ратификации подписанного летом прошлого года Преспанского Соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

Ожидается, что голосование по законопроекту о ратификации Соглашения состоится в следующую пятницу, 25 января.

Напомним, 11 января в ходе голосования в Собрании Македонии 81 из 120 депутатов проголосовали за внесение поправок в конституцию. Согласно им, название страны меняется с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония". Соглашение об этом 17 июня подписали главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенбер заявил, что Македония уже в следующем году станет членом НАТО, если утвердит соглашение с Грецией о смене названия страны.

Ранее мы писали, что Россия пыталась помешать Македонии вступить в НАТО: кому и во сколько это обошлось.

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