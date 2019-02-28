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В Греции в прямом эфире рухнул мост

Сегодня, 04:58

Опоры размыло сильным наводнением

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.
В Греции в прямом эфире рухнул мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/74d/e60/5c774de60858a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/74d/e60/5c774de60858a.jpg Евросоюз Опоры размыло сильным наводнением

В Греции в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен на острове Крит 111 лет назад. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, опубликовав соответствующее видео.

Так, сообщается, что мост обрушился в прямом эфире местного телевидения. Опоры размыло сильным наводнением. Крит перенес удар сразу нескольких природных катаклизмов – сильных ветров, снега и дождей, которые бушуют последние несколько дней.

Отмечается, что все вышеперечисленные факторы стали причиной грунтовых оползней, обрывов линий электропередач, падений деревьев.

Напомним, в конце декабря в России обрушился мост, который должны были открыть в 2019 году. Инцидент произошел в городе Буйнанск, Дагестан.

А в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.

Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.

Также в Тернопольской области обвалился мост. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было.

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Тег видео, Греция, мост, обрушение, крит

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