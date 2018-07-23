В Греции вспыхнул огромный лесной пожар

23 Июля 2018, 18:49

Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона

Фото: AFP
Фото: AFP

Огромный лесной пожар вспыхнул в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома. Об этом сообщает Prothotema.

Пожар вспыхнул недалеко от курортного городка Кинета, примерно в 55 км к западу от греческой столицы. Причины пожара пока неизвестны.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу в другие населенные пункты, в трех селах сгорели несколько домов. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Также сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды до сентября. Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому. Ожидается лето с дождями и ранняя осень. 
Греция, пожар, афины, лесной пожар

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