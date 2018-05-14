Лето с дождями и ранняя осень: прогноз погоды до сентября

Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому

Лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.

Для столичного региона профессор Вазира Мартазинова, завотдела климатических исследований Украинского гидрометеоинститута, сделала прогноз:

"Вторая половина мая должна быть очень жаркой. Сейчас похолодание, но конец должен быть очень жарким и сухим. В отдельные дни июня будут неплохие дожди, но месяц будет обычный, в пределах нормы. Июль тоже будет спокойный. В конце июля — начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни. Но будут "качели" — похолодание и потом опять резкое повышение. Начало августа — с хорошими осадками, этот месяц очень быстро уйдет на осень".

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По прогнозам Мартазиновой, в Хмельницкой и Житомирской областях — жаркая и сухая погода, незначительные осадки, а в августе ожидаются значительные осадки. В Черновицкой тоже ожидается с серьезными осадками последний месяц лета.

"В Черниговской и Сумской областях в июне должны быть хорошие осадки, июль — жаркий и плохо с осадками. В Харьковской области — чехарда в температурно-влажностном режиме, осадков может быть больше, чем надо", — прогнозирует Муртазинова.

Прогноз народного синоптика Леонида Горбаня совпадает с научным — ожидаются температурные "качели", а дождить будет в основном в июне и июле. Первый летний месяц, по прогнозам Горбаня, начнется без жары — в первую декаду июня дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов. Во второй половине месяца температура будет постоянно колебаться и постепенно повышаться. В июне дожди обещают идти почти каждую неделю, но в пределах нормы, а в начале третьей декады (21—22 числа) возможны бури.

Не менее дождливым, по прогнозу народного синоптика, но более теплым, будет июль, с повышением среднесуточной температуры к концу месяца. Как и в предыдущем месяце, дождить будет почти каждую неделю, а это, по словам Горбаня, может помешать уборке урожая. Август, по данным народного синоптика, будет жарким, с малым количеством осадков, а во второй половине месяца начнется снижение среднесуточной температуры.

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Эта погода надолго

Погодные аномалии, нехарактерные только для того или иного сезона, — это погода ближайших лет в Украине.

"Причины этого не климатические, а геофизические", — говорит Мартазинова.

И добавляет: речь идет о процессах в земной коре под Украиной и соседними странами, которые повышают температуру земной поверхности.