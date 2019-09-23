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В Греции задержали фейковых "украинских спортсменов"

23 сентября, 11:36

Сирийские мигранты пытались проникнуть в Евросоюз под видом волейболистов из Украины

/ Фото: Pixabay

В Греции, где ранее под столицей разгорелся масштабный пожар, задержали десятерых мужчин, которые пытались проникнуть в страну под видом граждан Украины - они представились украинской волейбольной командой.

Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

Для маскировки нарушители надели одинаковую спортивную форму, несли одинаковые спортивные сумки, а при себе у них было даже два волейбольных мяча.

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Однако 22 сентября при проверке оказалось, что предъявленные ими в аэропорту Афин украинские паспорта были либо украдены, либо утеряны.

Также стало известно, что они никак не были связаны ни с Украиной, ни с волейболом. Это оказалась группа "находчивых" сирийских мигрантов, которые таким образом решили проникнуть в Евросоюз.

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Теперь им может быть предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных документов.

Напомним, в прошлом году береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 нелегалов.

А перед тем в ходе совместной операции украинские пограничники и правоохранители из ЕС разоблачили трех граждан Украины, которые переправляли нелегальных мигрантов.

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