В Хорватии на трассе загорелся польский автобус с паломниками

Вчера, 20:42

В Хорватии во время движения загорелся польский автобус с паломниками

Фото: RMF FM
Фото: RMF FM

В Хорватии, где ранее в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 14 человек, на шоссе загорелся польский автобус с паломниками, который ехал из боснийского Меджугорья в польский Жешув.

Как сообщает RMF 24, в автобусе находилось 46 человек, в результате инцидента никто из них не пострадал. Водитель и пассажиры успели эвакуироваться из автобуса.

По словам свидетелей, пожар возник в багажном отсеке позади водителя и быстро распространился по всему автобусу. В результате транспорт полностью сгорел вместе с багажом и документами пассажиров.

Обстоятельства инцидента выясняются полицией.

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За паломниками транспортная компания направила новый автобус.

Напомним, в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Позже стало известно, что пассажиры автобуса – граждане Узбекистана, направлявшиеся на заработки в Россию. Среди выживших – двое водителей автобуса, которые являются гражданами Казахстана.

Также в начале января в 70 километрах от столицы Перу города Лима на горном серпантине автобус с пассажирами слетел в пропасть. Погибли 48 человек.
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