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В Ирландии произошла стрельба, есть погибшие

Сегодня, 03:51

Была убита 29-летняя женщина

Фото: Pixabay

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии. Полиция рассматривает случившееся как террористический акт, сообщили правоохранительные органы провинции.

"В результате стрельбы сегодня вечером в Креггане была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, и мы начали расследование убийства", — отмечает полиция.

Полиция также сообщила, что нападавшие бросали бутылки с зажигательной смесью. Детали происшествия не уточняются.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег Ирландия, теракт, стрельба, погибла

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Источник:

ТАСС

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