В Исландии главы МИД стран Северной Европы обсудят ситуацию в Украине и России

Планируется обсуждение вопросов безопасности в Балтийском и Арктическом регионах

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Конфликт на Донбассе и действия России станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября 2019 года встрече глав МИД Северной Европы в исландском городе Боргарнес. Об этом сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

Кроме того, также планируется обсуждение вопросов безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, гибридной и кибербезопасности, говорится в сообщении.

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"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", — приводит МИД Финляндии слова главы внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. 12 сентября 2019 года переговоры продолжатся в формате NB8, включающем в себя страны Северной Европы и Балтии.

Как сообщалось, ранее 9 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ.

Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

8 сентября на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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