На Донбассе не прекращаются обстрелы: боец ВСУ получил травму

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За минувшие сутки, 8 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Гранитного боевики ударили из стрелкового оружия, а неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета. Около Верхнеторецкого стреляли из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы неподалеку Николаевки. В районе Авдеевки велся огонь из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды вблизи Лебединского боевики применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил – вблизи Крымского. Там боевики ударили из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму" - рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Киев встречал освобожденных из России пленных, военным на передовой приходилось отбивать атаки боевиков - 7 сентября боевики нарушили перемирие 14 раз.

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