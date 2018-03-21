В Испании отстранили с должностей 260 каталонских политиков

Сегодня, 15:23

Часть из них были уволены правительством Испании в рамках процесса "сноса" государственных структур, созданных Женералитатом

Фото: AFP
Фото: AFP

Со времени применения статьи 155 Конституции, власти Испании освободили от должностей 260 каталонских политиков. Об этом заявила в испанском парламенте вице-премьер Сорая Саенц де Сантамария.

Об этом сообщает портал COPE.

За 120 дней с момента введения прямого управления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек, сообщила Сантамария.

По ее словам, 14 чиновников были уволены в непосредственным соответствии со статьей 155 Конституции. Еще 240 человек были уволены правительством Испании в рамках процесса "сноса" государственных структур, созданных Женералитатом (правительством) Каталонии.

Как известно, в Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.
Испания, правительство, Каталония, политики

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