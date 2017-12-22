В Испании пассажирский поезд врезался в заграждение: десятки пострадавших

Вчера, 21:26

Причины аварии пока неустановлены

Фото: Twitter / Raphit Tejeda
Фото: Twitter / Raphit Tejeda

Под Мадридом пригородный поезд врезался в заграждение, установленное на станции в конце железнодорожных путей. Более сорока человек получили травмы.

Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, травмы еще 41 оцениваются как легкие, у них в основном гематомы, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям сообщества Мадрид.

Авария произошла в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид). Как сообщается, в момент ЧП скорость поезда была низкой, причины аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, ранее в США произошло крушение поезда – в 60 километрах к югу от Сиэтла пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. В результате один из его вагонов упал из железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. В результате аварии образовались пробки.

Ранее во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны произошла страшная авария: поезд протаранил школьный автобус, погибли четыре ребенка, как минимум 20 получили ранения.
авария, поезд, Мадрид, травмы, врезался
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: tvp.info

В Польше сошел с рельс пассажирский поезд

Вчера, 12:15

Причиной аварии стало столкновение поезда с экскаватором на переезде

Одесса

Фото: getbg.net

В Одессе парень бросился под электричку

20 Декабря, 14:02

Медики ампутировали пострадавшему обе ступни
Загрузка...

Запад

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

Во Львовской области для тушения электровоза привлекли пожарный поезд

19 Декабря, 17:35

После возгорания пламя резко перекинулось на складское помещение   

США

Фото: AFP

Крушение поезда в США: появились новые подробности

19 Декабря, 17:20

Поезд сошел с рельсов и упал на автомагистраль - превысил скорость почти в три раза

Украина

Фото: Status Quo

Непогода в Украине заставила опоздать десятки пассажирских поездов

19 Декабря, 11:12

С опозданием прибыли 30 пассажирских поездов дальнего сообщения

США

Крушение поезда в США: количество жертв возросло

19 Декабря, 02:53

Всего в поезде были 78 пассажиров и пять членов экипажа
Загрузка...