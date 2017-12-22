В Испании пассажирский поезд врезался в заграждение: десятки пострадавших

Под Мадридом пригородный поезд врезался в заграждение, установленное на станции в конце железнодорожных путей. Более сорока человек получили травмы.

Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, травмы еще 41 оцениваются как легкие, у них в основном гематомы, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям сообщества Мадрид.

Авария произошла в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид). Как сообщается, в момент ЧП скорость поезда была низкой, причины аварии выясняются.

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Напомним, ранее в США произошло крушение поезда – в 60 километрах к югу от Сиэтла пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. В результате один из его вагонов упал из железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. В результате аварии образовались пробки.

Ранее во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны произошла страшная авария: поезд протаранил школьный автобус, погибли четыре ребенка, как минимум 20 получили ранения.