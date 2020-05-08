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В Испании подтвердили первый случай COVID-19 у домашнего кота

8 мая, 13:24

Денис Беспалов

Ранее у владельцев питомца был выявлен коронавирус

Не так давно в Соединенных Штатах коронавирус впервые подтвердили у кошек, теперь первый случай COVID-19 у домашнего кота подтвердили в Испании. Об этом сообщила газета Pais.

Заражение было подтверждено специалистами из Исследовательского центра здоровья животных в Барселоне, куда было доставлено тело усыпленного кота из ветеринарной клиники. Ранее у владельцев питомца был выявлен коронавирус.

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Как передает издание, это шестой кот в мире, у которого было обнаружено заболевание.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено почти 221,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 26 070 пациентов умерли. При этом уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается. В этой связи правительство королевства постепенно смягчает ограничительные меры.

Ранее ученые пришли к выводу, что кошки могут заразиться коронавирусом от хозяев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания кошка кот коронавирус

Источник: ТАСС

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