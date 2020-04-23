В США коронавирус впервые подтвердили у кошек

Нет свидетельств, что животные играют какую-либо роль в передаче этой инфекции человеку

После сообщений о том, что в китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом, появилась информация, что американские специалисты зафиксировали в штате Нью-Йорк два случая заражения домашних кошек COVID-19. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как отмечается в публикации, "это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США". Предполагается, что две кошки, которые находятся в разных частях штата, заразились от хозяев или соседей. У них "легкие симптомы респираторного заболевания", говорится в материале. Ожидается, что животные поправятся.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных, - отметила представитель ЦКПЗ Кейси Бартон Бейравиш. - Нет свидетельств, что животные играют какую-либо роль в передаче этой инфекции человеку".

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Вместе с тем, как отмечает агентство, специалисты ЦКПЗ рекомендуют американцам в период пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным, а также к людям не из числа домочадцев.

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Тем временем CNN сообщает, что в зоопарке Нью-Йорка COVID-19 выявили еще у трех львов и четырех тигров после того, как в начале месяца коронавирус выявили у одного тигра.

Согласно подсчетам Университета Хопкинса, в США подтверждено 842 629 случаев заражения коронавирусом, умерли 46 784 человека.

Напомним, американская разведка не нашла доказательств искусственного происхождения коронавируса.

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