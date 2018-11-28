В Испании судят юмориста за осквернение флага

29-летний Даниэль Матео предстал перед судом, где ему грозит до четырех лет тюрьмы

Ведущему одной из юмористических передач на испанском телевидении грозит тюремный срок за разжигание ненависти и оскорбление государственной символики королевства – во время одного из эфиров 29-летний Даниэль Матео использовал флаг Испании как носовой платок.

Как пишет Associated Press, это спровоцировало в стране жаркие дебаты насчет границ свободы слова и патриотизма, а сам комик предстал перед судом – за преступление, в котором его обвиняют, Даниэлю грозит до четырех лет тюрьмы.

Впрочем, давать какие-либо показания он отказался, сославшись на недостаток времени для подготовки к самозащите.

Среди прочих на его выходку отреагировали в Гражданской гвардии Испании, заявив, что ролик оскорбляет всех, кто жертвует многих, включая собственные жизни, ради ценностей мира, свободы и единства страны, которые символизирует испанский флаг.

Напомним, что Испания выступила против сделки с Великобританией по выходу Соединенного Королевства из ЕС из-за споров вокруг Гибралтара.

Кроме того, испанская прокуратура требовала до 25 лет лишения свободы для каталонских политиков, связанных с сепаратистским процессом.

Также мы писали, что Испания попросила у Европейской комиссии дополнительную экстренную помощь на фоне роста притока мигрантов со стороны Средиземного моря.