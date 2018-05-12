В Испании упал самолет: никто из находившихся на борту не выжил
В результате крушения небольшого самолета погибли три человека
В Каталонии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека. Об этом сообщает генеральное управление гражданской защиты региона на своей странице в социальной сети, пишет ТАСС.
По имеющимся данным, самолет вылетел из из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса, однако потерпел крушение в каталонской провинции Таррагона.
Всего на борту самолета находилось три человека. Никто из них не выжил.
Также в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.
Одномоторный пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку на автомобильное шоссе в южной части штата Калифорния, которая в итоге прошла успешно.
Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.