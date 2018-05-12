В Испании упал самолет: никто из находившихся на борту не выжил

В Каталонии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека. Об этом сообщает генеральное управление гражданской защиты региона на своей странице в социальной сети, пишет ТАСС.

По имеющимся данным, самолет вылетел из из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса, однако потерпел крушение в каталонской провинции Таррагона.

Всего на борту самолета находилось три человека. Никто из них не выжил.

Также в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.

Одномоторный пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку на автомобильное шоссе в южной части штата Калифорния, которая в итоге прошла успешно.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.