В Испании загорелась лодка с туристами: пострадали 38 человек

Вчера, 14:05

Судно столкнулось с катамараном и загорелось


Возле испанской Галисии катамаран столкнулся с плавучей платформой и загорелся. В результате пожара пострадало 38 человек. У двоих из них – серьезные ожоги.

На борту было 52 пассажира. Чтобы спастись от пламени, люди прыгали в воду. На помощь пришли другие пассажирские суда, которые были рядом, и береговая охрана с медиками.

Напомним, ранее в российском Волгограде столкнулись баржа "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран "Елань". Тогда погибли 11 человек.

Авария произошла в районе грузового порта Волгограда: катамаран и баржа столкнулись "лоб в лоб", и грузовой корабль "подмял под себя" прогулочное судно. В результате столкновения катамаран перевернулся; а баржа не пострадала.

Также мы писали о трагедии на Сямозере в Карелии, когда в шторм попали две лодки и плот, на которых было 47 детей и четверо взрослых. В результате 14 детей погибли.

А в Таиланде взорвался катер с туристами. Взрыв произошел во время морской прогулки в провинции Пхукет. На борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей.
Испания, пожар, туристы, лодка, катамаран
Источник:

"Сегодня"

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