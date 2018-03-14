В Италии 23 тысячи человек эвакуировали из-за бомбы

Чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой.

Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.

Над городом перекрыли воздушное пространство. Бомба особенно опасна – она весит более двухсот килограммов и имеет механизм замедленного действия. Его случайно запустили, откопав снаряд. Теперь он может взорваться в течение 144 часов.

Саперы на специальном тросе оттянут боеприпас к побережью, а военный флот подорвет его в открытом море.

Напомним, в Германии 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны.

Ранее аботники "Штутгарта", которые отвечают за состояние полей на тренировочной базе, были шокированы находкой под травяным покрытием. При смене газона на одном из тренировочных полей "Штутгарта" было обнаружено 50-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.



