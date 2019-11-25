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Вместо шоссе – 30-метровый провал: видео обрушения моста в Италии

25 ноября, 11:47

Оползень повредил виадук с автострадой А6 между Савоной и Турином

Видео: Reuters

В Италии, где в прошлом году произошло обрушение моста через реку Рио-Сент-Люсию, рухнул виадук.

Как пишет Ansa, инцидент произошел в Лигурии на севере страны, где из-за оползня 24 ноября обвалилась часть автотрассы А6, которая соединяет два города – Савону и Турин. Часть моста рухнула в полутора километрах от затопленной после дождей Савоны.

В результате случившегося на дороге образовалась 30-метровая дыра. На место сразу прибыли экстренные службы.

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Местные власти начали поисково-спасательную операцию со служебными собаками, но чиновники утверждают, что жертв удалось избежать.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, начала расследование.

Видео: twitter.com/emergenzavvf

Напомним, в прошлом году в итальянской Генуе обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя – Савона). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен людей лишились жилья, которое было разрушено при падении объекта транспортной инфраструктуры.

Кроме того, сообщалось и о разрушении домов и повреждении автострады в результате землетрясения в провинции Катания.

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Италия мост виадук шоссе автострада

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