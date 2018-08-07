В Италии объявились "родственницы" Моны Лизы

Сестры Наталья и Ирина Строцци называют себя потомками Джоконды. Мол, Да Винчи в начале 16-го века позировала их дальняя родственница – жена торговца шелком. \

О кровной связи с Моной Лизой – девушкам якобы рассказала бабушка. Сестра, вместе с историками, провели собственное расследование. И верят, что это может быть правдой. Кто был моделью для Леонардо Да Винчи, ученые спорят давно. А есть версия, что художник изобразил в женском образе себя, или просто придумал собственный идеал красоты.

Ранее мы писали, что восприятие картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи зависит от психического состояния человека, считают ученые.

Исследователи уверяют, что если вы смотрите на картину "Мона Лиза" и она вам улыбается, то это означает, что у вас в жизни все хорошо. Если же она кажется вам грустной, это свидетельствует об определенных проблемах в жизни.

Также китайская блогерша Хе Юйхун из города Чунцин регулярно перевоплощается в знаменитостей. Недавно один из фанатов написал ей: "А слабо повторить образ Моны Лизы?", и визажистка сделала это.





