В Италии столкнулись поезда метро: пострадали 13 человек

Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи

Фото: ANSA

В итальянском Неаполе столкнулись три поезда метро, в результате чего 13 человек получили ранения.

Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что авария произошла между станциями Colli Aminei и Piscinola на первой линии метро города на наземном участке. В одном из поездов не было пассажиров.

Реклама

Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи.

Согласно информации, движение поездов на одной из трех веток, "желтой", остановили. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции.

Отмечается, что в больницу попали в частности машинисты поездов.

Ранее в городе Дуйсбурге на западе Германии столкнулись два поезда метро. Случай произошел на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих.

А в Гонконге вагон метро сошел с рельсов. Инцидент произошел в утренний час пик рядом с вокзалом "Хун Хом" на полуострове Коулун, от которого составы курсируют в направлении границы с материковым Китаем. О причинах аварии и пострадавших информации нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама