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В Италии столкнулись поезда метро: пострадали 13 человек

15 января, 03:38

Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи

Фото: ANSA

Фото: ANSA

В итальянском Неаполе столкнулись три поезда метро, в результате чего 13 человек получили ранения.

Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что авария произошла между станциями Colli Aminei и Piscinola на первой линии метро города на наземном участке. В одном из поездов не было пассажиров.

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Пять человек были госпитализированы для получения медицинской помощи.

Согласно информации, движение поездов на одной из трех веток, "желтой", остановили. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции.

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Отмечается, что в больницу попали в частности машинисты поездов.

Ранее в городе Дуйсбурге на западе Германии столкнулись два поезда метро. Случай произошел на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих.

А в Гонконге вагон метро сошел с рельсов. Инцидент произошел в утренний час пик рядом с вокзалом "Хун Хом" на полуострове Коулун, от которого составы курсируют в направлении границы с материковым Китаем. О причинах аварии и пострадавших информации нет.

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