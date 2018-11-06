В Италии вооруженный мужчина семь часов удерживал заложников в почтовом отделении

Франческо Амато, захвативший заложников на почте на севере Италии, после семи часов переговоров сдался полиции.

Об этом сообщает Repubblica.

Амато захватил в заложники пятерых работников почты в коммуне Реджо Эмилиа. При себе у него был кухонный нож, которым он угрожал. Никто из захваченных людей не пострадал.

Нападающий требовал поговорить с министром внутренних дел Сальвини. Его требование не было выполнено, но Амато решил сдаться полиции.

Напомним, что ранее в этом месяце захват заложника произошел на железнодорожном вокзале немецкого Кельна.

Случай с захватом заложников в магазине недавно произошел и во Франции. Неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака, однако нападавший был убит.

Также ранее в США мужчина убил четверых детей-заложников и застрелился. Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.