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В Каталонии во время фестиваля произошел взрыв, есть пострадавшие: видео

30 декабря, 17:53

Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне

Взрыв на фестивале. Фото: Twitter

Взрыв на фестивале. Фото: Twitter

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В Каталонии, где ранее прошли протесты, в городе Центеллес во время фестиваля произошел пиротехнический взрыв. Об этом сообщает издание El Mundo.

Как сообщается, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. В результате взрыва ранения получили 14 человек. Трое из них – в тяжелом состоянии.

На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на традиционном рождественском фейерверке в кубинском городе Ремедиосе в результате самопроизвольных взрывов пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей.

Все раненые госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, 8 из них находятся в критическом состоянии. Иностранных граждан среди пострадавших нет. Инцидент произошел в районе центрального городского парка. Искра попала в мешки со снарядами, они загорелись и начали взрываться.

Рождественский фестиваль в Ремедиосе ("Паррандас"), один из старейших национальных кубинских праздников – очень популярен на острове.

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Испания взрыв Каталония фестивали

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