В Каталонии завершилось голосование на парламентских выборах

Партии, которые поддерживают отделение Каталонии от Испании могут набрать большинство голосов на местных выборах в автономии.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, обнародованные каталонским изданием La Vanguardia.

По данным опросов избирателей на выходе с участков, сеператистские партии получают от 67 до 71 мандата.

За отделение Каталонии от Испании выступают три политические силы: альянс JxCat, в который входит бывший президент Женералитата Карлес Пучдемон; партия ERC; партия CUP. По данным экзит-поллов, они получают соответственно 28-29 мандатов, 34-36 мандатов, 5-6 мандатов.

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В случае, если все названные партии набирают минимальное количество голосов, "независимые" получат 67 мандатов, то есть на 1 меньше, чем нужно для большинства. Этот вариант является статистически маловероятно – более реально, что они получат большинство, но с очень незначительным преимуществом.

Это будет означать, что выборы не позволили Каталонии выйти из политического кризиса; движение за отделение от Испании продолжится.

Сейчас начался официальный подсчет голосов.

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Напомним, Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался от пенсии как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.