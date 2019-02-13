В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили

Фото: twitter.com/JacdecNew.

В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/405/aa4/5c6405aa44f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/405/aa4/5c6405aa44f09.jpg 2019-02-13T14:06:00+02:00 Евросоюз Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили

В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два лайнера голландской авиакомпании KLM с пассажирами на борту.

Как сообщает NOS, инцидент произошел утром 13 февраля, когда самолет Boeing 747-400 перед вылетом в Лос-Анджелес выруливал на рулевой дорожке и задел Boeing 787-900, который должен был лететь в американскую Атланту.

В результате у первого лайнера оказалось повреждено крыло, а у второго – хвостовая часть. Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили.

В ходе инцидента никто из пассажиров не пострадал – после ЧП их отбуксировали, а пассажиров вернули в аэропорт, перенаправив на другие рейсы.

Напомним, похожий инцидент произошел прошлым летом в сеульском международном аэропорту Кимпхо, где самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines.

Кроме того, мы писали о столкновении двух лайнеров в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор.

Также сообщалось об аварии в аэропорту Парижа "Руасси — Шарль-де-Голль", где пассажирский самолет Delta Air из США задел крылом французский лайнер Air France.

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