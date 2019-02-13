В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера
Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили
В крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два лайнера голландской авиакомпании KLM с пассажирами на борту.
Как сообщает NOS, инцидент произошел утром 13 февраля, когда самолет Boeing 747-400 перед вылетом в Лос-Анджелес выруливал на рулевой дорожке и задел Boeing 787-900, который должен был лететь в американскую Атланту.
В результате у первого лайнера оказалось повреждено крыло, а у второго – хвостовая часть. Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили.
В ходе инцидента никто из пассажиров не пострадал – после ЧП их отбуксировали, а пассажиров вернули в аэропорт, перенаправив на другие рейсы.
Напомним, похожий инцидент произошел прошлым летом в сеульском международном аэропорту Кимпхо, где самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines.
Кроме того, мы писали о столкновении двух лайнеров в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор.
Также сообщалось об аварии в аэропорту Парижа "Руасси — Шарль-де-Голль", где пассажирский самолет Delta Air из США задел крылом французский лайнер Air France.
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