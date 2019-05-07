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В Латвии на базе НАТО прогремел взрыв, погибла женщина

7 мая, 01:30

Двое других пострадавших были срочно госпитализированы и сейчас об их состоянии не известно

Фото: Getty Images

В результате несчастного случая со взрывчаткой на военной базе НАТО в Латвии в этот понедельник погибла офицер албанской армии, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на оборонное ведомство Албании.

"Во время работы со взрывчаткой на базе НАТО Camp Adazi в Латвии произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина-офицер албанской армии, а еще двое офицеров получили ранения. Инцидент произошел в ходе тренировочной миссии", – говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 32-летняя Зарифе Хасанай, которая участвовала в миссии НАТО Enhanced Forward Presence в Восточной Европе, направленной на противодействие российской угрозе. Двое других пострадавших были срочно госпитализированы и сейчас об их состоянии не известно.

Детали инцидента выясняются.

Как известно, Албания стала членом НАТО в 2008 году. В 2012 году эта балканская страна понесла первые потери в рамках миссии в Афганистане, когда погиб офицер специальных сил Фети Вогли.

Ранее в Николаевской области в результате взрыва погиб военнослужащий.

Ранее в Ровенской области на территории общевойскового полигона произошел взрыв неизвестного боеприпаса. В результате  военнослужащий 30-отдельной механизированной бригады имени князя Острожского   получил травмы.

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Тег Латвия, НАТО, взрыв, база

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