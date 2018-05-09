В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку

Сегодня, 10:51

Литовские парламентарии обеспокоены экспансионистским поведением России

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В Литве, где недавно оштрафовали компанию за трансляцию российских каналов, группа депутатов от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы" внесла 9 мая в секретариат Сейма поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент, передает ТАСС.

"Предлагаем двуцветную черно-оранжевую ленту приравнять к нацистским и коммунистическим символам, распространение и демонстрация которых ограничивается, а нарушение требования влечет за собой административную ответственность", – заявили авторы инициативы.

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По их мнению, необходимость этого запрета продиктована геополитической ситуацией, вызовами национальной безопасности Литвы и стремлением охранять такие принципы, как суверенитет, свобода, демократический строй, задачами обеспечения общественного порядка и преграждения пути различным провокациям и разжиганию розни.

"Ограничение использование георгиевской ленточки справедливо как в историческом, так и в сегодняшнем политическом аспектах", – отметили литовские парламентарии. По их оценке, Россия "совершенно девальвировала первичное значение георгиевской ленточки", что является признаком "возродившегося экспансионизма".

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрете георгиевских ленточек. С 15 июля прошлого года запрет на георгиевскую ленту в Украине вступил в силу. Также стало известно, как будут разбираться с нарушителями и какие штрафы им грозят.

Также в марте Украина ужесточила контроль над въездом россиян. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Также будет усилена ответственность за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине.
Литва, запрет, георгиевская лента

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