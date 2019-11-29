В Лондоне мужчина с ножом набросился на прохожих: возможен теракт

В британской столице произошла атака на прохожих – мужчина набросился на людей с ножом.
Инцидент случился днем 29 ноября на Лондонском мосту. В связи с этим станции метро Monument London и Bridge закрыты, а сам мост оцеплен.
После прибытия полиции на место событий началась перестрелка.
На данный момент движение по мосту перекрыто – машины не могут проехать из-за белой фуры, которая развернулась поперек полос.
В правоохранительных органах утверждают, что стреляли в одного человека, которого в результате удалось задержать. По данным британских СМИ, подозреваемый погиб. Его личность на данный момент неизвестна.
По данным BBC, нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных об этом.
Полиция допускает, что случившееся было терактом, но обстоятельства инцидента остаются до конца не выясненными.
По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.
Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уже уведомили о ЧП. Поскольку оно произошло в разгар избирательной кампании перед парламентскими выборами, глава правительства находился на своем избирательном округе, но уже выехал в Лондон.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк