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В Лондоне мужчина с ножом набросился на прохожих: возможен теракт

29 ноября, 18:51

В результате нападения на Лондонском мосту пострадали не менее пяти человек

В британской столице произошла атака на прохожих – мужчина набросился на людей с ножом.

Инцидент случился днем 29 ноября на Лондонском мосту. В связи с этим станции метро Monument London и Bridge закрыты, а сам мост оцеплен.

После прибытия полиции на место событий началась перестрелка.

На данный момент движение по мосту перекрыто – машины не могут проехать из-за белой фуры, которая развернулась поперек полос.

В правоохранительных органах утверждают, что стреляли в одного человека, которого в результате удалось задержать. По данным британских СМИ, подозреваемый погиб. Его личность на данный момент неизвестна.

По данным BBC, нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных об этом.

Полиция допускает, что случившееся было терактом, но обстоятельства инцидента остаются до конца не выясненными.

Видео: Reuters

По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уже уведомили о ЧП. Поскольку оно произошло в разгар избирательной кампании перед парламентскими выборами, глава правительства находился на своем избирательном округе, но уже выехал в Лондон.

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теракт в Лондоне

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