Теракт в Лондоне: полиция начала снимать оцепление у здания парламента

Сегодня, 17:16

 Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия

Полиция в Лондоне начала снимать оцепление района вокруг здания британского парламента, у которого был во вторник совершен теракт. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-ярда

"Мы убираем кордоны внешнего оцепления, спасибо за терпение и понимание", – говорится в сообщении. Отмечается, что место происшествия, Парламентская площадь, а также несколько близлежащих улиц будут перекрыты еще на некоторое время.

Как известно, автомобиль Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Ранее на парламент Великобритании была совершена кибератака. Депутаты сообщили о хакерской атаке вечером 23 июня

Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет.Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.
Великобритания, теракт, полиция, наезд
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото:twitter.com/AmericanCFLFan

Теракт в Париже: полиция задержала еще одного мужчину

13 Мая, 18:40

Ранее были задержаны родители подозреваемого  

Евросоюз

Фото: AFP

Кровавый теракт в Бельгии: местные СМИ узнали имя преступника

29 Мая, 17:40

Официально полиция пока не называет имени нападавшего
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Скриншот

Британец, принявший ислам, признался в планировании жуткого теракта

10 Августа, 18:22

Льюис Ладлоу считает себя солдатом, который борется за ИГИЛ в Британии

Евросоюз

Фото: AFP

В Великобритании неизвестный открыл стрельбу по прохожим после фестиваля

12 Августа, 09:40

Десять человек получили ранения и были госпитализированы
Загрузка...