Теракт в Лондоне: полиция начала снимать оцепление у здания парламента

Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия

Полиция в Лондоне начала снимать оцепление района вокруг здания британского парламента, у которого был во вторник совершен теракт. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-ярда

"Мы убираем кордоны внешнего оцепления, спасибо за терпение и понимание", – говорится в сообщении. Отмечается, что место происшествия, Парламентская площадь, а также несколько близлежащих улиц будут перекрыты еще на некоторое время.

Как известно, автомобиль Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Ранее на парламент Великобритании была совершена кибератака. Депутаты сообщили о хакерской атаке вечером 23 июня

Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет.Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.