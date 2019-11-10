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В Лондоне зоозащитница потеряла квартиру из-за поросенка

10 ноября, 11:20

Девушка решила спасти животное, и потеряла квартиру

В Великобритании защитница животных решила спасти поросенка с фермы в Лондоне – девушка выкупила животное и поселила его в небольшой съемной квартире.

Женщина регулярно выкладывала в социальных сетях фото с поросенком, а когда сняла, как купает его в ванной, об этом узнали хозяева и попросили обоих жильцов на выход.

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Теперь поросенок отправился в приют для животных, а его спасительница вынуждена подыскивать себе новую квартиру.

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Напомним, ранее украинские активисты призывали власть и общество не быть равнодушными к проблеме бездомных животных в Украине. Так, руководитель приюта для бездомных животных Александра Мезинова рассказала о проблемах негосударственных приютов для животных из-за недостаточного финансирования и отсутствия должного внимания со стороны государства. При этом за 19 лет работы приюта волонтерам удалось пристроить в "хорошие руки" около пяти тысяч животных, а восьми тысячам оказать необходимую ветеринарную помощь и спасти от гибели.

Также мы писали о том, как "Сегодня" нашли новый дом для раненых аистов.

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Лондон свинья активист поросенок

Источник: Сегодня

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