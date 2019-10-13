Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненным аистам

Птиц перевезут из Полтавской области в специальный центр на Прикарпатье

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Полтавская пенсионерка Людмила Юкальчук приютила на своем дворе пятерых аистов. Все птицы попали к ней с травмами. Женщина подлечила пернатых и устроила им небольшое озеро посреди двора.

Но пенсионерке уже 72 года, и ей трудно ухаживать за "жильцами". На помощь пришли "Сегодня" и нашли аистам новый дом.

"Вот этот ходил на остановке с оборванным крылом. Собрала их, и вот они у меня живут семь лет", – рассказала женщина.

Позже она спасла еще двух птиц, которые этим летом выпали из гнезда во время бури.

"Кормила их, давала филе салаки только, были сначала они у меня отгороженные, пришлось повозится, ночью укрывала от дождя", – вспомнила пенсионерка.

Приемным "отцом" птицам стал старший аист.

"Он выбрал одного, и вот, вижу – один на контакт пошел. Он с ним станет вот так, клювиками: тук-тук-тук. Он научил его "разговаривать", – добавила она.

На обед у птиц – караси. Чтобы прокормить аистов, Людмила тратит почти половину своей пенсии. Ежедневно птичья братия съедает пять килограммов мелкой рыбы.

"Кормить сейчас дорого. Рыба была семь гривен, а сейчас 34 гривни бычки стоят. Умножьте на тридцать. Это сто пятьдесят гривен", – подсчитывает Людмила Юкальчук.

Трое из аистов Людмилы уже никогда не полетят. Кроме того, в небольшом вольере им тесно. На свободе пернатые тоже не выживут. Поэтому полтавчанка решила пристроить птиц.

"Сегодня" взялись помочь. Мы нашли центр, где готовы принять аистов.

Полтавских птиц ждут на Прикарпатье – в городе Галич Ивано-Франковской области. Здесь расположен Центр реабилитации диких животных. В центре уже живет почти три десятка спасенных аистов. Их сюда свозят отовсюду.

Перед тем, как попасть в общую группу, аисты проходят карантин. Это специальный вольер, где птиц усиленно кормят и обследуют. Здесь они живут почти месяц.

У каждой птицы – своя история. Преимущественно это птенцы, которые выпали из гнезда. Или получили травмы на линиях электропередач. В нескольких метрах здесь – еще один вольер с аистами.

Это уже пролеченные птицы. Их здесь два десятка. Некоторые останутся в приюте навсегда, а некоторые, возможно, полетят на юг.

"После зимы полетело восемь аистов, родственники их прилетели из теплых краев, из Африки. Они также к ним присоединяются. После лета полетело девять особей", – рассказал глава сектора реабилитации диких животных Галицкого природного парка Андрей Гембарский.

"Сегодня" едут к Людмиле, чтобы сообщить ей хорошую новость.

"Мы вам обещали найти дом для ваших аистов?", – напоминаем Людмиле Юкальчук. "Да". "Ваших аистов ждут в Галицком центре дикой природы. Вот, можете посмотреть, где они будут жить. Вы готовы?" "Я готова морально, но транспорта нет", – говорит пенсионерка.

Птица уже перешли зимовать в гараж. Здесь им тесновато впятером. Но хозяйка надеется: это ненадолго.

Сейчас активно ищется возможность перевезти аистов на Прикарпатье, где птицы присоединятся к своим собратьям.

Напомним, не так давно в Винницкой области от смерти спасли раненую косулю. Кроме того, ранее постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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