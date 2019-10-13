Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненным аистам

Полтавская пенсионерка Людмила Юкальчук приютила на своем дворе пятерых аистов. Все птицы попали к ней с травмами. Женщина подлечила пернатых и устроила им небольшое озеро посреди двора.
Но пенсионерке уже 72 года, и ей трудно ухаживать за "жильцами". На помощь пришли "Сегодня" и нашли аистам новый дом.
"Вот этот ходил на остановке с оборванным крылом. Собрала их, и вот они у меня живут семь лет", – рассказала женщина.
Позже она спасла еще двух птиц, которые этим летом выпали из гнезда во время бури.
"Кормила их, давала филе салаки только, были сначала они у меня отгороженные, пришлось повозится, ночью укрывала от дождя", – вспомнила пенсионерка.
Приемным "отцом" птицам стал старший аист.
"Он выбрал одного, и вот, вижу – один на контакт пошел. Он с ним станет вот так, клювиками: тук-тук-тук. Он научил его "разговаривать", – добавила она.
На обед у птиц – караси. Чтобы прокормить аистов, Людмила тратит почти половину своей пенсии. Ежедневно птичья братия съедает пять килограммов мелкой рыбы.
"Кормить сейчас дорого. Рыба была семь гривен, а сейчас 34 гривни бычки стоят. Умножьте на тридцать. Это сто пятьдесят гривен", – подсчитывает Людмила Юкальчук.
Трое из аистов Людмилы уже никогда не полетят. Кроме того, в небольшом вольере им тесно. На свободе пернатые тоже не выживут. Поэтому полтавчанка решила пристроить птиц.
"Сегодня" взялись помочь. Мы нашли центр, где готовы принять аистов.
Полтавских птиц ждут на Прикарпатье – в городе Галич Ивано-Франковской области. Здесь расположен Центр реабилитации диких животных. В центре уже живет почти три десятка спасенных аистов. Их сюда свозят отовсюду.
Перед тем, как попасть в общую группу, аисты проходят карантин. Это специальный вольер, где птиц усиленно кормят и обследуют. Здесь они живут почти месяц.
У каждой птицы – своя история. Преимущественно это птенцы, которые выпали из гнезда. Или получили травмы на линиях электропередач. В нескольких метрах здесь – еще один вольер с аистами.
Это уже пролеченные птицы. Их здесь два десятка. Некоторые останутся в приюте навсегда, а некоторые, возможно, полетят на юг.
"После зимы полетело восемь аистов, родственники их прилетели из теплых краев, из Африки. Они также к ним присоединяются. После лета полетело девять особей", – рассказал глава сектора реабилитации диких животных Галицкого природного парка Андрей Гембарский.
"Сегодня" едут к Людмиле, чтобы сообщить ей хорошую новость.
"Мы вам обещали найти дом для ваших аистов?", – напоминаем Людмиле Юкальчук. "Да". "Ваших аистов ждут в Галицком центре дикой природы. Вот, можете посмотреть, где они будут жить. Вы готовы?" "Я готова морально, но транспорта нет", – говорит пенсионерка.
Птица уже перешли зимовать в гараж. Здесь им тесновато впятером. Но хозяйка надеется: это ненадолго.
Сейчас активно ищется возможность перевезти аистов на Прикарпатье, где птицы присоединятся к своим собратьям.
Напомним, не так давно в Винницкой области от смерти спасли раненую косулю. Кроме того, ранее постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.
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