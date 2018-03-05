В Македонии тысячи людей протестуют против смены названия страны

Сегодня, 09:41

Протестующие выдвинули требование, чтобы премьер-министр страны Зоран Заев прекратил переговоры с Грецией по разрешению спора по поводу названия

Несколько тысяч македонцев снова собрались в Скопье, чтобы выразить протест против соглашения с Грецией, что может привести к изменению названия страны. Об этом сообщает The Guardian.

Свой воскресный митинг протестующие, которые обвиняют правительство и главную оппозиционную партию в измене национальным интересам, начали возле статуи Александра Македонского на главной площади города Скопье.

"Мы собрались здесь, потому что мы должны занять свою позицию по вопросу названия, идентичности, Конституции и языка", – заявили организаторы собрания.

Сообщается, что протестующие выдвинули требование, чтобы премьер-министр страны Зоран Заєв прекратил переговоры с Грецией по разрешению спора по поводу названия.

Они также хотят резолюцию ООН, которая бы требовала признания страны в соответствии с ее конституционным названием Македония.

Напомним, премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и через это блокирует диалог относительно вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.
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