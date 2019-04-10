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В мэрии чешского города произошел взрыв: подробности

Сегодня, 08:52

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно, его предполагаемый организатор задержан

Фото: Pixabay
В мэрии чешского города произошел взрыв: подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d84/7f9/5cad847f9d573.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d84/7f9/5cad847f9d573.jpg Евросоюз Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно, его предполагаемый организатор задержан

Взрывное устройство сработало во вторник в мэрии города Римаржов в Моравскосилезском краю на северо-востоке Чешской Республики. Об этом журналистам сообщил мэр Людек Симко.

"Кто-то принес в мэрию взрывное устройство, - отметил он. - Произошел взрыв. Никто, к счастью, не пострадал".

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан. Ведется следствие. Размеры материального ущерба устанавливают эксперты.

"Версия о технической неисправности (в системе газоснабжения) исключена. Задержан подозреваемый в организации умышленного взрыва. Ведется сбор доказательств", – заявила представитель правоохранительных органов Павла Йироушкова.

Главная площадь Римаржов оцеплена полицией. Предполагается, что она останется закрытой для пешеходов и движения транспорта как минимум до утра. В среду мэрия города не будет работать.

Обстоятельства взрыва в социальных сетях описывают жители Римаржова. Один из них проинформировал, что полиция задержала 35-летнего бритоголового мужчину. В операции были задействованы шесть полицейских, вооруженных автоматами. Предполагается, что преступник является психически больным человеком.

Ранее сообщалось, что в Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения.

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Тег Чехия, взрыв, мэрия

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УНН

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