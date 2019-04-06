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Взрыв в Мадриде разрушил верхние этажи дома: ранены 16 человек

Сегодня, 17:44

По предварительным данным, произошел взрыв газа в квартире, где жили пенсионеры

Взрыв в Мадриде разрушил верхние этажи дома: ранены 16 человек Евросоюз По предварительным данным, произошел взрыв газа в квартире, где жили пенсионеры

В Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения. Взрыв прогремел на 16-м этаже в пятницу, 5 апреля в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены. Взрывной волной выбило стекла и стены дома. Крыша частично разрушена, держится на нескольких опорах.

При этом обломки здания упали фактически на головы пешеходов. По предварительным данным, причиной взрыв мог стать бытовой газ.

Обломками повредило несколько припаркованных автомобилей. Местная пресса пишет – взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир, в которой жили пенсионеры.

Сообщается, что к медикам обратились семь человек с легкими травмами. Всего говорится о 16 пострадавших. При этом судьба жильцов верхнего этажа на данный момент неизвестна.

Место происшествия оцеплено, работают 11 пожарных бригад, а также полиция и медики.

Ранее сообщалось о том, что в трехэтажном доме в Нидерландах произошел взрыв газа. Обвалился фасад и перекрытия. Было известно о девяти пострадавших. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.

Напомним, в городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере Китая на похоронах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 66 человек.

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Тег взрыв, Мадрид, стены, обломки, взорвался

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