В МВД Франции призвали политиков прекратить рассуждать о поджоге в соборе Парижской Богоматери

Основную часть собора удалось спасти, но риск обрушения еще сохраняется

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал во политиков прекратить рассуждать о том, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери мог быть поджог. "Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", – сказал он.

Министр напомнил, что сейчас вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя. Он предупредил, что хотя пожарным в ночь на вторник и удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует. "Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", – сказал Кастанер.

Ранее правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что нужно говорить не о несчастном случае, а именно о поджоге.

Между тем, в Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери; на данный момент известно, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа; вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В МВД Франции призвали политиков прекратить рассуждать о поджоге в соборе Парижской Богоматери". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.