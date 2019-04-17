В МВД Франции призвали политиков прекратить рассуждать о поджоге в соборе Парижской Богоматери
Основную часть собора удалось спасти, но риск обрушения еще сохраняется
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал во политиков прекратить рассуждать о том, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери мог быть поджог. "Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", – сказал он.
Министр напомнил, что сейчас вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя. Он предупредил, что хотя пожарным в ночь на вторник и удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует. "Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", – сказал Кастанер.
Ранее правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что нужно говорить не о несчастном случае, а именно о поджоге.
Между тем, в Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери; на данный момент известно, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа; вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа.
Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
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