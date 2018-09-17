В НАТО признали, что Венгрия может заблокировать сближение с Украиной

Сегодня, 11:45

Помощник генерального секретаря НАТО напомнил, что все решения в Альянсе принимаются консенсусом

Спор Украины и Венгрии продолжается. Фото: karpathir.com
Спор Украины и Венгрии продолжается. Фото: karpathir.com

НАТО не сможет преодолеть сопротивление Венгрии, если она выступит против положительной оценки проведения украинских реформ из-за спора по закону "Об образовании". Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде".

"Если вы действительно справитесь со всеми пунктами (Годовой национальной программы. – Ред.), и это удовлетворит всех союзников – то проблема исчезнет. Но если и в оценке ГНП что-то не удовлетворит Венгрию, то... Тут ничего не поделаешь, в НАТО все решения принимаются консенсусом", – сказал Альваргонсалес.

Он отметил, что НАТО вообще не планирует оценивать законы об образовании, в том числе и украинский, но похвалил Украину за обращение в Венецианскую комиссию.

"Комиссия свое заключение дала, но теперь это ваша работа – найти путь, как внедрить идеи и элементы этого решения... Да, в нашей с Украиной годовой национальной программе есть элементы, которые касаются прав национальных меньшинств, но это – другой вопрос", - добавил помощник генсека.

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Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".
Венгрия, НАТО, Украина

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