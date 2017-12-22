В Неаполе взорвалась бомба из почтовой посылки

Вчера, 13:34

В результате взрыва погиб один человек

Фото: AFP
Фото: AFP

В итальянском Неаполе возле одного из частных домов взорвалась самодельная бомба; в результате инцидента погиб 32-летний мужчина, а 43-летняя женщина получила ранения. Как стало известно, погибший умер в больнице – его травмы были несовместимы с жизнью. 

По словам очевидцев, взрыв прогремел рядом с мужчиной, а его эпицентром стала почтовая посылка, пишет издание Repubblica.

Как заявили полицейские, версию теракта они пока не рассматривают, но занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента и собирают записи с камер наблюдения. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что фельдшера скорой помощи на Сицилии обвинили в убийствах пациентов по заказу похоронного бюро, связанного с мафией.

В прокуратуре предполагают, что жертвами медика могли оказаться до 50 человек.

Перед этим в городе Сондра в провинции Ломбардия, на севере Италии, водитель въехал в посетителей рождественской ярмарки.

Инцидент произошел в центральном районе города, под названием Пьяцца Гарибальди. Отмечается, что возможно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда 4 человека получили травмы, в том числе один человек – серьезные.
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