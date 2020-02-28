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В небе над Хорватией взорвался метеорит: яркое видео

28 февраля, 17:10

Станислав Кожемякин

Небесное тело сгорело не до конца - в Загребе ощутили подземные толчки от падения осколков

Жители Хорватии стали свидетелями необычайного и довольно редкого явления – посреди белого дня в небе над страной взорвался метеорит.

Это произошло 28 февраля около 10:30 утра над северной частью страны. Многие водители в районе Загреба и близлежащих населенных пунктов зафиксировали это на видеорегистраторы.

Взрыв метеорита сопровождался яркой вспышкой в небе и громким хлопком. Однако, очевидно, болид сгорел не полностью – вскоре после этого, как пишет vecernji.hr, жители Загреба ощутили дрожание земли от падения осколков.

В Twitter Европейского сейсмологического центра (EMSC) также подтвердили незначительные толчки.

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Считается, что метеорит взорвался на высоте более 30 километров над поверхностью Земли, однако место падения его осколков пока неизвестно. Видели это даже в Словении и в северной части Италии.

По данным NASA, ежегодно на Землю падает 100 тонн пыли и частиц размером с песчинку.

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Фото: facebook.com/valdi.glavic.7

Фото: facebook.com/valdi.glavic.7

Напомним, что в ноябре над городом Сен-Луис в американском штате Миссури также взорвался метеорит. Перед этим свидетелями его полета стали тысячи человек в восьми штатах.

А в августе огромный шар ослепительной яркости ослепил всю итальянскую Сардинию – вспышка света от метеора была настолько мощной, что ее было видно не только в Италии, но даже во Франции и в африканском Тунисе.

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