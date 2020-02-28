В небе над Хорватией взорвался метеорит: яркое видео

Небесное тело сгорело не до конца - в Загребе ощутили подземные толчки от падения осколков

Жители Хорватии стали свидетелями необычайного и довольно редкого явления – посреди белого дня в небе над страной взорвался метеорит.

Это произошло 28 февраля около 10:30 утра над северной частью страны. Многие водители в районе Загреба и близлежащих населенных пунктов зафиксировали это на видеорегистраторы.

Взрыв метеорита сопровождался яркой вспышкой в небе и громким хлопком. Однако, очевидно, болид сгорел не полностью – вскоре после этого, как пишет vecernji.hr, жители Загреба ощутили дрожание земли от падения осколков.

В Twitter Европейского сейсмологического центра (EMSC) также подтвердили незначительные толчки.

Реклама

Считается, что метеорит взорвался на высоте более 30 километров над поверхностью Земли, однако место падения его осколков пока неизвестно. Видели это даже в Словении и в северной части Италии.

По данным NASA, ежегодно на Землю падает 100 тонн пыли и частиц размером с песчинку.

В тренде Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

Фото: facebook.com/valdi.glavic.7

Напомним, что в ноябре над городом Сен-Луис в американском штате Миссури также взорвался метеорит. Перед этим свидетелями его полета стали тысячи человек в восьми штатах.

А в августе огромный шар ослепительной яркости ослепил всю итальянскую Сардинию – вспышка света от метеора была настолько мощной, что ее было видно не только в Италии, но даже во Франции и в африканском Тунисе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама