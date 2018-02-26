В небе над Германией загорелся один из крупнейших транспортных самолетов в мире

Во время полета в кабине пилотов загорелся кабель, однако на момент приземления пламя уже погасло

В аэропорту Гамбурга совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga.

Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt.

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", – сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас" – сообщили пожарные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У турецкого самолета над Одессой отказал двигатель, среди пассажиров началась паника

Как сообщается, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

Airbus A300-600ST "Beluga" – это один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus. Особенностью самолета является его специфическая форма.

Ранее сообщалось, что самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье, 4 февраля, в Тбилисском международном аэропорту. Предполагалось, что причиной стала неисправность тормозной системы.

Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.

Также мы сообщали о том, что в аэропорту Киттиля на севере Финляндии погиб украинский пилот, который прилетел на частном самолете Gulfstream-G150.