В Нидерландах открыли стрельбу в трамвае: первые подробности

На месте инцидента около остановки "24 Октоберпляйн" видели окровавленную женщину, которая кричала, что ни в чем не виновата

Фото: twitter.com/YelleTieleman.

В Нидерландах открыли стрельбу в трамвае: первые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/743/5c8f7c743f46c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/743/5c8f7c743f46c.jpg 2019-03-18T13:09:00+02:00 Евросоюз На месте инцидента около остановки «24 Октоберпляйн" видели окровавленную женщину, которая кричала, что ни в чем не виновата

Правоохранительные органы Нидерландов расследуют инцидент, произошедший днем 18 марта в городе Утрехт, где неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая около остановки "24 Октоберпляйн" и скрылся с места происшествия.

В результате случившегося пострадали несколько человек. Точное количество потерпевших остается неизвестным.

Очевидец утверждает о нескольких выстрелах. Кроме того, сообщается как минимум об одной потерпевшей – окровавленной женщине, которая лежала снаружи трамвая и кричала: "Я ни в чем не виновата".

Как пишет местное издание Der Telegraaf, на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов. Движение на дороге А12, где ехал трамвай, частично перекрыто.

Для как можно быстрейшей госпитализации пострадавших уже вызвали три вертолета медиков.

О произошедшем уже уведомили премьер-министра Марка Рютте, который собирается созвать заседание антикризисного комитета.

При этом в полиции не исключают возможную террористическую составляющую случившегося.

"Расследование инцидента на "24 Октоберпляйн" в Утрехте идет полным ходом. При этом мы также учитываем возможный террористический мотив", – сообщили в правоохранительных органах, отметив, что ведутся поиски стрелка.

Напомним, что прошлой осенью полиция Нидерландов сообщила о предотвращении крупного теракта и задержании семи человек, которые подозреваются в причастности к сорванной атаке.

А за год до этого сотрудники голландской военной полиции застрелили в амстердамском аэропорту Схипхол человека с ножом, который вел себя угрожающе.

Мы также писали о теракте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург, где в декабре 29-летний террорист ИГИЛ Шериф Шекат застрелил пять человек и ранил еще более десяти.

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