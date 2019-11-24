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В Нидерландах подростки обстреляли два поезда

24 ноября, 04:05

У юношей нашли пневматическое оружие

/ Фото: Getty Images

В Нидерландах арестовали двух подростков, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия.

Об этом сообщает NOS.

"Полиция арестовала двух 15-летних парней в Дорсте. На них указали свидетели обстрела. У юношей нашли пневматическое оружие", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, один из составов встал на вынужденную остановку на станции Бреда, после того как у него были повреждены пять окон. Второй поезд с разбитым в результате обстрела окном прибыл в Эйндховен.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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"Было бы хорошо, если бы люди, которые вчера стреляли по поездам, пошли на месяц поработать на железную дорогу. Там они могли бы осознать, что натворили", – заявил по этому поводу генеральный директор Нидерландской железной дороги Роджер ван Бокстел.

Ранее в Фастовском районе Киевской области вандалы забросали камнями скоростной поезд № 763 Киев – Одесса.

Как сообщалось, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

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Нидерланды поезда подростки стрельба обстрелы

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