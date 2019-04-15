В Нидерландах рабочая группа оценивает риск развертывания сети G7

Первые результаты продемонстрируют в конце мая

Фото: Pixabay

Голландское правительство создало спецгруппу, которая занимается изучением рисков для безопасности Нидерландов при развертывании в стране сети 5G. Об этом говорится в пояснительной записке властей страны.

Как отмечается, "межведомственная рабочая группа создана при Национальном координаторе по борьбе с терроризмом и безопасности".

"Вместе с тремя основными поставщиками телекоммуникационных услуг в стране (KPN, T-Mobile и VodafoneZiggo) она проводит анализ уязвимости сетей 5G со стороны поставщиков технологий, а также того, какие меры должны быть приняты для устранения этих рисков", — подчеркивается в записке. Группу создали "для принятия взвешенных решений с целью защиты как безопасности страны, так и экономических интересов". Результаты работы будут представлены в конце мая.

В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге заявил, что на данном этапе власти страны лишь проводят оценку того, как будет создаваться сеть 5G, и отказался говорить о роли китайских компаний в этом процессе.

Напомним, что первым телефоном в Европе, который получил сертификацию для работы в сетях 5G стал смартфон Mate X компании Huawei. Следует отметить, что стандарт допуска для мобильных телефонов 5G намного выше, чем для устройств с поддержкой сетей 4G, поэтому к сертификации подобных устройств подходят очень серьезно.

Также, сайт "Сегодня" рассказывал о новых технологиях, которые двигают бизнес вперед. К этим новшествам относится и 5G. Уже сейчас продвинутые страны мира активно реализуют проекты, связанные с новым стандартом. Ожидается, что новые технологии принесут мировой экономике $540 млрд уже до 2030-го.

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