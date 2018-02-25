В ночном клубе в Италии произошел пожар: 17 человек попали в больницу

В момент возгорания в здании находилось около 700 человек

В одном из ночных клубов города Дезенцано-дель-Гарда в Италии, в которой не так давно нашли мертвой молодую украинку, во время дискотеки произошел серьезный пожар. Об этом сообщает местное издание Il Secolo XIX.

В результате пожара 17 человек госпитализировали с признаками серьезного отравления дымом в больницу, еще 52 обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Отмечено, что на момент возгорания в клубе находились около 700 человек. На место сразу прибыли спасатели и начали эвакуацию.

Ранее мы сообщали о печальном завершении традиционного рождественского фейерверка в кубинском городе Ремедиос: в результате самопроизвольных взрывов пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей. Все раненые госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, 8 из них находятся в критическом состоянии. Иностранных граждан среди пострадавших нет.

А 26 октября в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.

Как рассказали очевидцы, два взрыва, полностью уничтоживших крышу завода, были слышны за несколько километров.

Тела погибших полиция обнаружила на складе завода при разборке завалов.