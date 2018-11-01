В Норвегии растет популярность городского фермерства

Сегодня, 08:43

Овощи выращивают в деревянныъ боксах, такую продукцию может вырастить каждый

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Норвегии растет популярность городского фермерства. И власть их в этом поддерживает. Не только морально. Но и финансово.

Сагилу 20. Он учится на фотографа. И за его плечами уже четыре года опыта городского фермера. Фактически, это была его первая работа.

Сагила Синк – один из трех сотен работников предприятия Матиес Стрема Микелсона, которое последние 4 года популяризирует и развивает урбан фарминг в Осло: продает и обслуживает боксы с овощами. Выращивают все. Овощи выращивают в коробках.

Продукцию покупают и частные, и государственные организации

Норвегия импортирует 50% продовольствия, поэтому мэрия поддержала Матиаса в его стремлении научить горожан выращивать пищу самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что правительство разрабатывает программу поддержки фермерства в Украине. Аграриям компенсируют стоимость техники украинского производства, а также профинансируют создание новых молочных ферм и животноводческих комплексов.

Напомним, премьер Владимир Гройсман заявил о большом потенциале аграрного сектора Украины.
видео, Норвегия, фермерство
Источник:

"Сегодня"

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