В общем 66 лет отсидят контрабандисты в тюрьме за поставку сигарет из Украины

Сегодня, 18:18

Двое организаторов и заказчик получили самые большие сроки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Срок тюремного заключения группировки, которая на лодке переправляла контрабандные сигареты из Украины в Венгрию, в общей сумме составил 66 лет. Соответствующее решение вынес окружной суд венгерского города Ньиредьхаза. Об этом информирует Mukachevo.net.

Отмечается, что двое организаторов и заказчик поставки контрабанды получили срок в шесть, девять и семь с половиной лет заключения. Другие обвиняемые были приговорены к тюремному заключению на срок от одного до шести лет.

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Группировка, которая действовала в 2015 году, за время незаконной деятельности переправила лодкой через реку Тиса в Венгрию более 53 тысячи пачек сигарет. Таким образом они нанесли ущерб стране на сумму почти 40 млн форинтов (около 4 миллионов гривен).

Преступники использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на другие лица, во время разговоров использовали псевдонимы, а также пользовались украинским радиоприемником.

Одна часть группировки занималась доставкой и продажей сигарет на "черном рынке". Другие – наблюдали за границей, поддерживали связь с украинской стороной.

Ранее журналисты "Сегодня" провели уникальный эксперимент, чтобы выяснить сколько зарабатывают злоумышленники на контрабанде сигарет.
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