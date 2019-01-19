В одной из европейских столиц отменили крещенские купания

Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей

Фото: ru.depositphotos.com.

В одной из европейских столиц отменили крещенские купания //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/306/c07/5c4306c07a6f0.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/306/c07/5c4306c07a6f0.jpg 2019-01-19T13:32:00+02:00 Евросоюз Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей

В столице Латвии Риге ради безопасности людей отменили традиционные купания на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обустроили проруби на Крещение. В урочище Наталка на Оболони пришли десятки людей, желающих отметить праздник Крещения Господня, окунувшись в прорубь. Безопасность киевлян обеспечивали спасатели и медики, которые дежурили на месте.

Напомним, Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия.

Также сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Вы сейчас просматриваете новость " В одной из европейских столиц отменили крещенские купания". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...