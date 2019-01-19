Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

В одной из европейских столиц отменили крещенские купания

Сегодня, 13:32

Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей

Фото: ru.depositphotos.com
Фото: ru.depositphotos.com.
В одной из европейских столиц отменили крещенские купания //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/306/c07/5c4306c07a6f0.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/306/c07/5c4306c07a6f0.jpg Евросоюз Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей

В столице Латвии Риге ради безопасности людей отменили традиционные купания на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обустроили проруби на Крещение. В урочище Наталка на Оболони пришли десятки людей, желающих отметить праздник Крещения Господня, окунувшись в прорубь. Безопасность киевлян обеспечивали спасатели и медики, которые дежурили на месте.

Напомним, Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия. 

Также сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Латвия, Крещение, прорубь, Рига, купания

Вы сейчас просматриваете новость " В одной из европейских столиц отменили крещенские купания". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздник Крещения в Киеве: появились яркие фото зимних купаний

Сегодня, 12:34

На Оболони десятки людей решились окунуться в прорубь на Крещение

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 10:13

В день Крещения Господнего есть несколько важных запретов

"Под воду ушли 50 человек и батюшка": ГСЧС готовится к празднику Крещения Господня

Вчера, 07:00

В прошлые годы моржи уходили под лед, а водолазы спасали священника

Крещение Господне: зачем нырять в прорубь

Вчера, 08:15

Узнайте главные причины, по которым люди купаются в проруби на праздник Крещения

На Крещение в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд

Вчера, 15:45

Поезд будет курсировать по железнодорожному кольцу столицы

Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним

Сегодня, 08:23

Глава государства пожелал согражданам здоровья, семейного уюта и согласия

В Запорожской области оборудовали места для купания на Крещение

16 января, 17:45

Любителям окунуться в прорубь на Крещение назвали оборудованные места

В Киеве обустроили проруби на Крещение: горожан просят не плавать ночью

16 января, 10:35

Возле каждой проруби будут дежурить до десяти спасателей и до трех медиков

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы