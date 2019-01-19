В одной из европейских столиц отменили крещенские купания
Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей
В столице Латвии Риге ради безопасности людей отменили традиционные купания на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви (ЛПЦ).
"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обустроили проруби на Крещение. В урочище Наталка на Оболони пришли десятки людей, желающих отметить праздник Крещения Господня, окунувшись в прорубь. Безопасность киевлян обеспечивали спасатели и медики, которые дежурили на месте.
Напомним, Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия.
Также сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.
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