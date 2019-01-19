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Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним

Сегодня, 08:23

Глава государства пожелал согражданам здоровья, семейного уюта и согласия

Петр Порошенко на Волыни
Петр Порошенко на Волыни.
Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dc9/ab8/5c3dc9ab8a991.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dc9/ab8/5c3dc9ab8a991.jpg Украина Глава государства пожелал согражданам здоровья, семейного уюта и согласия

Крещение Господне, ежегодно отмечаемое христианами восточного обряда 19 января, это праздник, который касается каждого из нас.

Об этом глава украинского государства Петро Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня большой праздник – Крещение Господне, Богоявление. Это праздник очищения и обновления для каждого из нас. Поэтому мира Вам, здоровья, семейного уюта и согласия! Христос крестился!" – так трогательно президент поздравил сограждан с церковным праздником.

Напомним, в Киеве обустроили проруби на Крещение. Возле каждой проруби будут дежурить до десяти спасателей и до трех медиков.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".

Также читайте статью на "Сайте": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.

Порошенко, Крещение, поздравление

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Источник:

Сегодня

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