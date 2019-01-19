Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним
Глава государства пожелал согражданам здоровья, семейного уюта и согласия
Крещение Господне, ежегодно отмечаемое христианами восточного обряда 19 января, это праздник, который касается каждого из нас.
Об этом глава украинского государства Петро Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня большой праздник – Крещение Господне, Богоявление. Это праздник очищения и обновления для каждого из нас. Поэтому мира Вам, здоровья, семейного уюта и согласия! Христос крестился!" – так трогательно президент поздравил сограждан с церковным праздником.
Напомним, в Киеве обустроили проруби на Крещение. Возле каждой проруби будут дежурить до десяти спасателей и до трех медиков.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.
Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".
Также читайте статью на "Сайте": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.
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