В окнах квартала красных фонарей в Амстердаме появились мужчины

Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры, сообщает DW.
Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.
Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.
Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тысяч секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.
Организаторы акции настаивают на том, что секс-работники мужского пола также нуждаются в безопасных помещениях для работы, отмечая, что многие мужчины подвергаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации при выполнении своей работы.
Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.
Ранее сообщалось,что мэр Амстердама предложила решение, нацеленные на улучшение положения женщин, работающих в области проституции. Одно из предложений - перенести часть помещений в другие районы города и создать новый район красных фонарей.
Напомним, что в прошлом году приезжим запретили фотографировать работников квартала "красных фонарей", а также смотреть им в лицо.
Мы также писали, что ранее часть жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город.
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