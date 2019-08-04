Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.

В окнах квартала красных фонарей в Амстердаме появились мужчины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9 2019-08-04T03:08:00+03:00 Евросоюз Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.

Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры, сообщает DW.

Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.

Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.

Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тысяч секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.

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Организаторы акции настаивают на том, что секс-работники мужского пола также нуждаются в безопасных помещениях для работы, отмечая, что многие мужчины подвергаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации при выполнении своей работы.

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Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.

Ранее сообщалось,что мэр Амстердама предложила решение, нацеленные на улучшение положения женщин, работающих в области проституции. Одно из предложений - перенести часть помещений в другие районы города и создать новый район красных фонарей.

Напомним, что в прошлом году приезжим запретили фотографировать работников квартала "красных фонарей", а также смотреть им в лицо.

Мы также писали, что ранее часть жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город.

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